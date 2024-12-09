За последние сутки в зоне ответственности группировки ВС России «Центр» киевский режим потерял более 550 военных. Об этой статистике сообщает Минобороны РФ.

«Отразили 10 контратак вооружённых формирований ВСУ. Противник потерял свыше 555 военнослужащих, боевую машину пехоты, два БТР М113 производства США, ББМ «Казак», два пикапа, две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30», — доложили в военном ведомстве.

Сообщается, что российские подразделения заняли более выгодные позиции, поражая при этом живую силу и технику двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ. Бои велись в населённых пунктах Дзержинск, Димитров, Пушкино, Желтое и Заря Донецкой Народной Республики.