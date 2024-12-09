Ж/д эшелоны ВСУ с техникой НАТО сгинули в огне после попытки атаковать место размещения «Орешника»

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Войска РФ ударили по ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ
Удары по ВСУ. Фото © Telegram / Минобороны России
Российские силы нанесли удары по железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом отчитались в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО 9 декабря.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, складу горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», — доложили российские военные.
Ранее сегодня стало известно, что российские войска нанесли ряд ударов по аэродрому, где находился сервисный центр по обслуживанию самолётов Ан-12, и военной части в украинском городе Ровно. Подорван был склад с готовыми беспилотниками западного производства. Также Армия России с использованием системы «Солнцепёк» разнесла лагерь украинских солдат в посёлке Разлив, который находится примерно в 20 километрах западнее города Курахово.