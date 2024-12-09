Отражена вторая воздушная атака ВСУ на полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»

Украинские военные попытались повторно атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новейшую российскую ракету «Орешник». По данным SHOT , на подлёте к нему накануне уничтожили три вражеских беспилотника.

Первый украинский БПЛА сбит около 05:30 утра, ещё два — около 08:30. По данным журналистов, дроны были запущены из Днепропетровской области.