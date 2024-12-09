Отражена вторая воздушная атака ВСУ на полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»
SHOT: ВСУ пытались атаковать дронами Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»
Украинские военные попытались повторно атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новейшую российскую ракету «Орешник». По данным SHOT, на подлёте к нему накануне уничтожили три вражеских беспилотника.
Первый украинский БПЛА сбит около 05:30 утра, ещё два — около 08:30. По данным журналистов, дроны были запущены из Днепропетровской области.
Напомним, 21 ноября ВС России применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Президент России Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Спустя неделю ВСУ пытались атаковать Капустин Яр, откуда запускали «Орешник», но ПВО отразила удар.
Kandinsky 3.1 / Life.ru