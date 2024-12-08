«Орешник» (ракета)
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Регион
8 декабря, 07:31

В США хотят прибегнуть к радикальным мерам по Украине из-за «Орешника»

NI: Вашингтон должен начать деэскалацию конфликта на Украине из-за «Орешника»

Белый дом должен сбавлять градус напряжения в украинском конфликте после появления российской ракетной системы «Орешник». Об этом сообщает National Interest.

«Без возможности создать свой собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного противостоять «Орешнику», и без любых подходящих систем обороны от такого вооружения сейчас был бы идеальный момент для любого американского здравомыслящего лидера начать деэскалацию», — сказано в материале.

Обозреватель считает, что баланс сил из-за новой российской гиперзвуковой ракеты изменился как на Украине, так и в международном плане.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия поставит системы «Орешник» в Белоруссию в 2025 году. Об этом российского лидера попросил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Эксперты считают, что развёртывание этого оружия на территории союзной республики — это сигнал для избранного президента США Трампа.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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