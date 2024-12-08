В США хотят прибегнуть к радикальным мерам по Украине из-за «Орешника»

Белый дом должен сбавлять градус напряжения в украинском конфликте после появления российской ракетной системы «Орешник». Об этом сообщает National Interest.

«Без возможности создать свой собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного противостоять «Орешнику», и без любых подходящих систем обороны от такого вооружения сейчас был бы идеальный момент для любого американского здравомыслящего лидера начать деэскалацию», — сказано в материале.