«Могучий Орешник»: Уже семь россиян хотят сделать из новейшей ракеты бренд

В Роспатент продолжают поступать заявки на регистрацию товарного знака, в котором присутствует слово «Орешник». Бренд с намёком на новейшую российскую ракету хотят зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей, выяснило РИА «Новости», изучив базу службы.

Так, первая заявка на «Орешник» была подана на следующий день после заявления президента Владимира Путина о боевом крещении одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – 22 ноября. Она поступила от Максима Гончарука, который хочет под этим названием выпускать алкоголь. Уже 23 числа заявку подала компания «Новые технологии». Она просит у Роспатента разрешение производить химические продукты, детали для станков, холодное оружие и ряд других товаров под брендом «Крепкий Орешник». В тот же день объединение «Золотой Бренд» захотело зарегистрировать товарный знак «Орешник. Oreshnik».

А 26 ноября подала заявку индивидуальный предприниматель Марина Махно, чтобы выпускать вещества для промышленных целей, красители и другую продукцию под знаком «Крепкий Орешник». 28 ноября в Роспатент была подана заявка на «Могучий Орешник» от Эльмиры Саргсян, которая хочет под этим брендом продавать алкогольную и безалкогольную продукцию. В этот же день компания «Беверли» подала заявку на регистрацию знака «Орешник» для предоставления услуг в сфере аренды.

Ещё одно обращение в Роспатент поступило 29 ноября от Антона Умникова, который хочет под брендом «Крепкий Орешник» продавать пищевые ароматизаторы, корм для животных и другую продукцию.