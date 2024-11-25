Заявку на регистрацию бренда «Орешник» подали в Роспатент
В Роспатент подали заявку на регистрацию торговой марки под названием «Орешник». Соответствующие документы есть у Агентства городских новостей «Москва».
Согласно информации от Роспатента, товарный знак зарегистрирован по классу №33 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это даёт возможность под данным брендом производить и реализовывать такие алкогольные напитки, как водка, вино, виски, медовуха, кюрасао, дистилляты и экстракты, ликеры, бренди, ром, сидр и алкогольные коктейли. Заявителем на регистрацию бренда в России выступил Максим Николаевич Гончарук.
Ранее Life.ru сообщал, что 21 ноября Россия ударила по украинскому заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин назвал такой снаряд надёжным гарантом территориальной целостности России. Кроме того он отметил, что у России есть запас таких ракет, которые в случае необходимости готовы сиюминутно поразить цель.