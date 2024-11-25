«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 12:06

Заявку на регистрацию бренда «Орешник» подали в Роспатент

В Роспатент подали заявку на регистрацию торговой марки под названием «Орешник». Соответствующие документы есть у Агентства городских новостей «Москва».

Согласно информации от Роспатента, товарный знак зарегистрирован по классу №33 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это даёт возможность под данным брендом производить и реализовывать такие алкогольные напитки, как водка, вино, виски, медовуха, кюрасао, дистилляты и экстракты, ликеры, бренди, ром, сидр и алкогольные коктейли. Заявителем на регистрацию бренда в России выступил Максим Николаевич Гончарук.

Появились фото возможных обломков неуловимого «Орешника» на месте удара по Днепру
Появились фото возможных обломков неуловимого «Орешника» на месте удара по Днепру

Ранее Life.ru сообщал, что 21 ноября Россия ударила по украинскому заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракеты «Орешник». Президент РФ Владимир Путин назвал такой снаряд надёжным гарантом территориальной целостности России. Кроме того он отметил, что у России есть запас таких ракет, которые в случае необходимости готовы сиюминутно поразить цель.

Обложка ©

Rospatent.gov.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar