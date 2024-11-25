Заявку на регистрацию бренда «Орешник» подали в Роспатент

В Роспатент подали заявку на регистрацию торговой марки под названием «Орешник». Соответствующие документы есть у Агентства городских новостей «Москва».

Согласно информации от Роспатента, товарный знак зарегистрирован по классу №33 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это даёт возможность под данным брендом производить и реализовывать такие алкогольные напитки, как водка, вино, виски, медовуха, кюрасао, дистилляты и экстракты, ликеры, бренди, ром, сидр и алкогольные коктейли. Заявителем на регистрацию бренда в России выступил Максим Николаевич Гончарук.