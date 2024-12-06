Названы сроки, когда Россия поставит Белоруссии ракетный комплекс «Орешник»

Президент России Владимир Путин считает возможным разместить российские новейшие гиперзвуковые ракет «Орешник» на территории Белоруссии уже во второй половине 2025 года. Об этом российский лидер заявил на встрече в Минске в ответ на соответствующую просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин назвал возможным разместить «Орешник» в Белоруссии уже в 2025 году. Видео © Life.ru

«Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине следующего года», — уточнил российский лидер.

Путин добавил, что комплексы «Орешник» будут поступать на вооружение России и параллельно — в Белоруссию.