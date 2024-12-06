Названы сроки, когда Россия поставит Белоруссии ракетный комплекс «Орешник»
Путин назвал возможным разместить «Орешник» в Белоруссии уже в 2025 году
Президент России Владимир Путин считает возможным разместить российские новейшие гиперзвуковые ракет «Орешник» на территории Белоруссии уже во второй половине 2025 года. Об этом российский лидер заявил на встрече в Минске в ответ на соответствующую просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Путин назвал возможным разместить «Орешник» в Белоруссии уже в 2025 году. Видео © Life.ru
«Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине следующего года», — уточнил российский лидер.
Путин добавил, что комплексы «Орешник» будут поступать на вооружение России и параллельно — в Белоруссию.
Ранее в пятницу Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году отмечается 25-летие Договора о создании Союзного государства. Российский лидер выразил надежду, что его белорусский коллега Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
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