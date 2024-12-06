«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:07

Названы сроки, когда Россия поставит Белоруссии ракетный комплекс «Орешник»

Путин назвал возможным разместить «Орешник» в Белоруссии уже в 2025 году

Президент России Владимир Путин считает возможным разместить российские новейшие гиперзвуковые ракет «Орешник» на территории Белоруссии уже во второй половине 2025 года. Об этом российский лидер заявил на встрече в Минске в ответ на соответствующую просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин назвал возможным разместить «Орешник» в Белоруссии уже в 2025 году. Видео © Life.ru

«Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине следующего года», — уточнил российский лидер.

Путин добавил, что комплексы «Орешник» будут поступать на вооружение России и параллельно — в Белоруссию.

Российская ПВО отбила атаку ВСУ на полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»
Российская ПВО отбила атаку ВСУ на полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»

Ранее в пятницу Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году отмечается 25-летие Договора о создании Союзного государства. Российский лидер выразил надежду, что его белорусский коллега Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Америка под прицелом. До каких городов США и Азии добьют новейшие ракеты «Орешник»
Америка под прицелом. До каких городов США и Азии добьют новейшие ракеты «Орешник»
Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • «Орешник» (ракета)
  • Александр Лукашевич
  • Белоруссия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar