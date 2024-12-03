Америка под прицелом. До каких городов США и Азии добьют новейшие ракеты «Орешник» Военный эксперт Александр Степанов — о том, где Россия может разместить «Орешник» в качестве ответа на эскалацию Запада, до каких городов и военных баз США, Азии и Африки дотянутся новейшие ракеты РФ. 2 декабря, 21:25 Какие цели поразит «Орешник» в США и Азии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Немного занимательной математики и географии при потенциальном размещении РСМД «Орешник» на Кубе дальностью действия 5500 километров, а также в Судане и во Владивостоке позволяет понять, почему новое оружие России навело такой шорох по всему миру. Кстати, размышления о гипотетических целях не противоречат нормам международного права и актуально разъясняют западным военным и политикам неутешительный вывод.

На Западе осознали, что это реально действующая система и с потенциалом размещения в других точках планеты, что обеспечит, опять же, неизбежный ответ в случае развития эскалации и агрессии со стороны стран НАТО в отношении России. Поэтому это очень серьёзный действенный ответ, который не подлежит перехвату, способный проецировать дополнительные угрозы в критически значимой военной инфраструктуре США и НАТО.

Ракеты «Орешник» на Кубе

До каких американских городов достанут ракеты «Орешник» с острова Кубы. Инфографика © Life.ru.

Итак, в зоне поражения благодаря Острову свободы окажутся: космодром на мысе Канаверал — 1549 км, база Эдвардс — 1847 км, Вашингтон (Белый дом, Пентагон, Лэнгли, Конгресс США) ~1900 км, арсенал на базе Форт Джексон — 2636 км.

Есть и альтернативные потенциальные площадки, например на территории Венесуэлы. Это ещё 2000 км, сохраняя зоны досягаемости. Дональд Трамп в своё предыдущее президентство угрожал этой стране военными интервенциями — и даже вне зависимости от действующей американской администрации на постоянной основе Вашингтон проецирует угрозы в отношении Каракаса.

Почему все военные базы США окажутся в зоне поражения «Орешника» в случае его размещения в Венесуэле или Никарагуа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dancing_Man

Поэтому для обеспечения национальной безопасности Венесуэлы подобная система могла бы решить широкий спектр задач. А покрыла бы она существенно объекты на южных границах США, где размещается большое количество военных и авиабаз, а также хранилищ ядерного оружия и пусковых шахтных установок ЯО. Плюс вся морская военная инфраструктура, где размещаются авианосные группы. Это представляет для Пентагона повышенную уязвимость.

Кроме того, у нас традиционно хороший уровень взаимодействия, в том числе по линии военно-технического сотрудничества с Никарагуа. А это де-факто — подбрюшье США.

РСМД «Орешник» во Владивостоке

Какие города Азии способны поразить РСМД «Орешник» с военной базы во Владивостоке. Инфографика © Life.ru.

На наших восточных рубежах, например в городе Владивостоке, новейшая система будет выполнять задачу дополнительного сдерживания для агрессивной политики Вашингтона, обеспечив прикрытие наших региональных стратегических партнёров, прежде всего КНДР и Китая.

В таком случае под прицелом окажется Япония и, соответственно, одна из крупнейших американских военных баз Окинава. А также Южная Корея, где тоже размещены объекты Пентагона. Речь идёт и про Филиппины, где недавно Вашингтон проводил учения с применением пусковой установки комплекса «Тифон», который включает применение ракетной системы «Томагавк» дальностью 2500 км. А «Орешник» практически в два раза превышает этот потенциал, соответственно, покрывает даже большую территорию.

«Орешник» в Судане

Согласно информации из открытых источников о возможном развитии военного сотрудничества между Суданом и Россией, размещении там военных объектов, в частности базы материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации, страны находятся в процессе обсуждения этой идеи. Вполне возможно, что указанный объект также можно будет использовать прежде всего для прикрытия, а также защиты национальных интересов наших союзников. Размещение там высокоточных российских систем, которые будут способны, опять же, перекрывать ключевые направления морской логистики, в том числе военной, влиять на ударные группы, которые действуют в Средиземноморье, а также в Индийском океане и в зонах проливов.

Какие американские базы в Африке поразят ракеты «Орешник» в случае размещения в Судане. Инфографика © Life.ru.

В случае размещения РСМД «Орешник», система дотянется до всех американских военных баз в регионе: Джибутти, Энтеббе, Момбаса, Кэмп Симба.

У Запада нет законов на российский «Орешник»

Новый ракетный комплекс ломает не только концепцию обороны Запада, опирающуюся на позиционные районы ПРО – ПВО, но и представление противника о ядерном сдерживании в целом. Помимо того что против «Орешника» у натовцев нет инструментов противодействия, его развёртывание в любом государстве в рамках двусторонних соглашений не противоречит нормам международного права. Особенно после выхода США в одностороннем порядке из ДРСМД.

Это обеспечивает дополнительную возможность для Российской Федерации проецирования своего военного влияния на всех ключевых направлениях и континентах, узлах морской логистики, проливах, обеспечивая гарантированное поражение объектов критически важной военной инфраструктуры НАТО и США в частности.

Авторы Александр Степанов