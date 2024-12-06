Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что его белорусский коллега Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом российский лидер сообщил во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.