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6 декабря, 12:43

Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что его белорусский коллега Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом российский лидер сообщил во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

«Мы ждём Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая», — подчеркнул Путин в ходе своей речи.

Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фицо также добавил, что европейские политики и словацкая оппозиция уже выразили своё недовольство подобным решением.

Татьяна Миссуми
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