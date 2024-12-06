Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 80-летия Победы
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что его белорусский коллега Александр Лукашенко приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом российский лидер сообщил во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.
«Мы ждём Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая», — подчеркнул Путин в ходе своей речи.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фицо также добавил, что европейские политики и словацкая оппозиция уже выразили своё недовольство подобным решением.