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1 декабря, 08:14

«Не надо приказов!» Фицо заткнул ЕС после запрета на поездку в Москву 9 Мая

Фицо заверил, что приедет в Москву 9 мая 2025 года вопреки критике со стороны ЕС

СССР внёс самый существенный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне, поэтому никто не может запретить Словакии помнить данный исторический факт. Об этом сообщил на своей странице в соцсети премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Депутаты от оппозиции попытались с помощью Европарламента отменить мои планы посетить РФ. Но они ошибочно воспринимают реальность. <...>. Победа над фашизмом без бывшего Советского Союза была бы невозможной», — напомнил глава государства.

Политик заверил, что в мае 2025 года обязательно посетит Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания войны. Фицо подчеркнул, намекая на Европу, что никто не может отдать приказ «суверенному премьеру суверенной страны, куда ему следует, а куда не следует ездить». По его словам, он также не станет обращать внимание на критику оппозиции в Словакии.

Вучич и Фицо захотели вместе посетить Москву
Вучич и Фицо захотели вместе посетить Москву

Как уже сообщалось, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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