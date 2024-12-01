СССР внёс самый существенный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне, поэтому никто не может запретить Словакии помнить данный исторический факт. Об этом сообщил на своей странице в соцсети премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Депутаты от оппозиции попытались с помощью Европарламента отменить мои планы посетить РФ. Но они ошибочно воспринимают реальность. <...>. Победа над фашизмом без бывшего Советского Союза была бы невозможной», — напомнил глава государства.

Политик заверил, что в мае 2025 года обязательно посетит Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия окончания войны. Фицо подчеркнул, намекая на Европу, что никто не может отдать приказ «суверенному премьеру суверенной страны, куда ему следует, а куда не следует ездить». По его словам, он также не станет обращать внимание на критику оппозиции в Словакии.