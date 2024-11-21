Вучич и Фицо захотели вместе посетить Москву

Лидеры Словакии и Сербии запланировали совместную поездку в столицу России. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил о достигнутой договорённости с сербским президентом Александром Вучичем, уточнив, что визит намечен на май следующего года.

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — заявил Фицо на пресс-конференции.

Оба политика подчеркнули важность уважительного отношения к государствам, сыгравшим ключевую роль в освобождении их стран от фашистского режима в годы Второй мировой войны. По словам Фицо, такой визит станет символом признания вклада этих стран в историческую победу над нацизмом.