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21 ноября, 19:54

Вучич и Фицо захотели вместе посетить Москву

Премьер-министр Словакии и президент Сербии договорились о визите в Москву

Александр Вучич и Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич и Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидеры Словакии и Сербии запланировали совместную поездку в столицу России. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил о достигнутой договорённости с сербским президентом Александром Вучичем, уточнив, что визит намечен на май следующего года.

«Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву», — заявил Фицо на пресс-конференции.

Оба политика подчеркнули важность уважительного отношения к государствам, сыгравшим ключевую роль в освобождении их стран от фашистского режима в годы Второй мировой войны. По словам Фицо, такой визит станет символом признания вклада этих стран в историческую победу над нацизмом.

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Ранее сербский вице-премьер сообщил, что Вучич посетит Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, а также встретится Владимиром Путиным.

Тимур Хингеев
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