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31 октября, 14:46

Президент Сербии Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Фото © EPA

Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Фото © EPA

Президент Сербии Александр Вучич посетит Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА Новостям сербский вице-премьер Александр Вулин.

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«Не уверен, будет ли возможность встретиться ранее, но 9 мая в Москве они точно увидятся», — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена пригласить иностранных лидеров на мероприятие, посвящённое 80-летию Победы, и будет рада всем, кто приедет. А до этого и премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на Парад Победы 9 мая. Он подчеркнул, что это «его личный долг». Также политик выразил готовность к встрече с Владимиром Путиным.

Марина Фещенко
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