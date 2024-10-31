Президент Сербии Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Фото © EPA
Президент Сербии Александр Вучич посетит Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, а также встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил РИА Новостям сербский вице-премьер Александр Вулин.
«Не уверен, будет ли возможность встретиться ранее, но 9 мая в Москве они точно увидятся», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена пригласить иностранных лидеров на мероприятие, посвящённое 80-летию Победы, и будет рада всем, кто приедет. А до этого и премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на Парад Победы 9 мая. Он подчеркнул, что это «его личный долг». Также политик выразил готовность к встрече с Владимиром Путиным.