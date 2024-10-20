«Бессмертный полк» прошагал по улицам Белграда
В Белграде прошло шествие «Бессмертного полка», собравшее более 10 тыс человек
Бессмертный полк в Белграде. Обложка © Х / Посольство России в Сербии
В Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка» в честь 80-летней годовщины освобождения города во Второй мировой войне. В акции приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом рассказала журналистам организатор, представитель фонда «Бессмертный полк Сербия» Наталья Коцев.
«От мемориала Освободителям Белграда наша колонна прошла по центральным улицам к главной площади — Республики. В шествии приняли участие более десяти тысяч человек, среди них официальные лица, представители общественных организаций, байкеры, сербские и российские граждане», — поделилась она.
Участники пронесли по улицам сербской столицы флаги Сербии и России, а также фотографии погибших в годы войны родственников. Была развёрнута и огромная 50-метровая лента, символизирующая дружбу двух стран. На ней с одной стороны была нанесена расцветка российского триколора, с другой — сербского флага. Во время шествия также звучали песни военных лет. Это не первый «Бессмертный полк» в Сербии, акция впервые состоялась в стране в 2016 году.
Ранее президент Сербии Александар Вучич созвонился с российским лидером. Владимир Путин поздравил политика с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вучич отметил, что сербы никогда не забудут подвиг советских солдат, участвовавших в освобождении Белграда.