«Бессмертный полк» прошагал по улицам Белграда

В Белграде состоялось шествие «Бессмертного полка» в честь 80-летней годовщины освобождения города во Второй мировой войне. В акции приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом рассказала журналистам организатор, представитель фонда «Бессмертный полк Сербия» Наталья Коцев.

«От мемориала Освободителям Белграда наша колонна прошла по центральным улицам к главной площади — Республики. В шествии приняли участие более десяти тысяч человек, среди них официальные лица, представители общественных организаций, байкеры, сербские и российские граждане», — поделилась она.

Участники пронесли по улицам сербской столицы флаги Сербии и России, а также фотографии погибших в годы войны родственников. Была развёрнута и огромная 50-метровая лента, символизирующая дружбу двух стран. На ней с одной стороны была нанесена расцветка российского триколора, с другой — сербского флага. Во время шествия также звучали песни военных лет. Это не первый «Бессмертный полк» в Сербии, акция впервые состоялась в стране в 2016 году.