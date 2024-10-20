Вице-премьер Сербии считает позором забвение подвига Красной армии в Белграде

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в День освобождения Белграда, который ежегодно отмечается 20 октября, рассказал о подвиге Красной армии. Политик напомнил о борьбе Советского Союза с нацистской Германией и пристыдил другие страны, в частности, Чехию, Австрию и Хорватию, которые забыли это.

«Мы благодарны Советскому Союзу, в отличие от всех остальных, которые не потратили ни одного дня на борьбу против Гитлера. А освободили их Советы и сегодня они этого, якобы, не помнят», — заявил Вулин в интервью телеканалу «Звезда».

Вице-премьер отметил, что Белградская операция является символом единения России и Сербии. Она показала всему миру, когда два братских народа встают плечом к плечу против общего врага, одолеть их не под силу. А тем, кто отрицает этот исторический факт, Вулин посоветовал «хорошо подумать, какую сторону занять в следующем конфликте».

Напомним, Белградская наступательная операция началась 28 сентября 1944 года. Тогда югославские партизаны встали бок о бок с красноармейцами и противостояли 20 тысячам солдат Вермахта. За город развернулись ожесточённые бои, которые продолжались около месяца. 20 октября немцев и их пособников удалось разгромить.