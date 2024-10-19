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19 октября, 16:57

«Оскорбление всех убитых»: В Сербии возмутились годовщине освобождения Аушвица без присутствия России

Вулин: Отсутствие РФ на годовщине освобождения Аушвица оскорбляет память жертв

Отсутствие российской стороны на мероприятии в честь годовщины освобождения узников концентрационного Аушвиц-Биркенау нарушает историческую правду и оскорбляет память жертв. Об этом во время выступления в Аушвице сказал вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя решение польских властей не приглашать представителей России.

«Знаете ли вы, что и в этом году в день освобождения Аушвица мероприятие пройдёт без участия советской [российской] стороны. Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь, потому что считается, что политика российского государства, наследника Красной Армии, неприятна в данный момент правительству Польши», — напомнил Вулин.

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К слову, в Польше свою неприязнь к России совершенно не скрывают. Недавно бывший глава польского Генштаба Раймунд Анджейчак заявил, что, если республика вступит в войну с РФ, её армия атакует Петербург в «первую же минуту».

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ТАСС / AP / Markus Schreiber

Юрий Лысенко
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