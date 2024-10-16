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16 октября, 07:21

«Славянское братство»: Вице-премьер Сербии заявил о прочных узах с Россией

Вице-премьер Вулин: Сербию и Россию исторически связывают прочные узы

Сербию и Россию исторически связывают прочные узы. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин. По его словам, два страны осознают себя частью большого славянского братства.

«Всю нашу историю нас связывают с Россией прочные узы — даже лет 200—300 назад, когда мы реально почти никак не взаимодействовали. Но осознание себя частью большого славянского братства сформировало нас такими, какие мы есть», — отметил политик в интервью RT.

Он также подчеркнул, что за два века в отношениях двух стран ничего не изменилось — «мы и есть семья», несмотря на нежелание европейских государств видеть в Сербии российское влияние. По мнению вице-премьера, как англоговорящие, так и немецкоговорящие страны воспринимают Сербию в качестве «маленькой России» и проецируют на республику отношения, которые сложились между Белградом и Москвой.

Однако это нужно принять как данность, даже если кому-то не нравится, уверен он. Вулин также отметил, что Сербию и Россию объединяют не только общее прошлое, но и общее будущее.

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Ранее Александр Вулин назвал БРИКС реальной альтернативой ЕС. По его словам, Белград обязательно будет представлен на саммите организации в Казани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jakov Simovic

Борис Эльфанд
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