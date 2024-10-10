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10 октября, 13:13

Вучич подписал декларацию, осуждающую Россию за действия на Украине

N1: Президент Сербии Вучич подписал документ об осуждении действий РФ на Украине

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Президент Сербии Александр Вучич по итогам саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на территории Незалежной. Об этом пишет издание N1.

Авторы материала уточнили, что помимо сербского лидера на саммите в хорватском городе Дубровник присутствовали Владимир Зеленский и главы некоторых стран Балканского региона. В подписанной Вучичем декларации осуждаются действия РФ на Украине и выражается поддержка последней. Также в документе указано, что участники саммита поддерживают курс Киева на интеграцию в Евросоюз (ЕС) и членство в НАТО.

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Ранее сообщалось, что на Александра Вучича могут готовить покушение из-за его позиции по Украине, как это уже происходило со многими западными политиками. В правительстве Сербии пояснили, что на фоне череды покушений начались волнения в Белграде, которыми воспользовались для насильственного свержения власти.

Дарья Нарыкова
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