Вучич подписал декларацию, осуждающую Россию за действия на Украине
N1: Президент Сербии Вучич подписал документ об осуждении действий РФ на Украине
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic
Президент Сербии Александр Вучич по итогам саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на территории Незалежной. Об этом пишет издание N1.
Авторы материала уточнили, что помимо сербского лидера на саммите в хорватском городе Дубровник присутствовали Владимир Зеленский и главы некоторых стран Балканского региона. В подписанной Вучичем декларации осуждаются действия РФ на Украине и выражается поддержка последней. Также в документе указано, что участники саммита поддерживают курс Киева на интеграцию в Евросоюз (ЕС) и членство в НАТО.
Ранее сообщалось, что на Александра Вучича могут готовить покушение из-за его позиции по Украине, как это уже происходило со многими западными политиками. В правительстве Сербии пояснили, что на фоне череды покушений начались волнения в Белграде, которыми воспользовались для насильственного свержения власти.