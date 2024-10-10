Вучич подписал декларацию, осуждающую Россию за действия на Украине

Президент Сербии Александр Вучич по итогам саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на территории Незалежной. Об этом пишет издание N1.

Авторы материала уточнили, что помимо сербского лидера на саммите в хорватском городе Дубровник присутствовали Владимир Зеленский и главы некоторых стран Балканского региона. В подписанной Вучичем декларации осуждаются действия РФ на Украине и выражается поддержка последней. Также в документе указано, что участники саммита поддерживают курс Киева на интеграцию в Евросоюз (ЕС) и членство в НАТО.