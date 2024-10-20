Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 01:54

«Сербии бы не было»: Вулин объяснил дружбу Белграда и Москвы

Вице-премьер Сербии Вулин: Невозможно принять существование цивилизации без РФ

Александр Вулин и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Александр Вулин и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Белград не присоединится к антироссийским санкциям, которые ввели страны ЕС и США, пока Александр Вучич находится во главе государства. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы не присоединимся, не станем частью антирусской истерики, не будем запрещать русским говорить на их языке, не перестанем учить в наших учебниках российскую историю, нашу историю, читать лучших писателей на планете — Достоевского или Толстого», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Вулина, невозможно принять существование цивилизации без России. Поэтому Сербия сделает всё, чтобы сохранить военный нейтралитет и дружбу с РФ, а также не станет входить в НАТО.

В Сербии назвали имена политиков, которым грозит опасность из-за позиции о мире на Украине
В Сербии назвали имена политиков, которым грозит опасность из-за позиции о мире на Украине

«Если бы Россия все эти века не побеждала — не было бы Сербии. Если Россия в этом конфликте мирового масштаба проиграет, Сербии придётся туго. У нас общее прошлое, но и в будущем мы также видим нас вместе», — заявил Вулин.

Ранее Александр Вулин назвал Россию и Сербию семьёй. Несмотря на нежелание европейских государств, Белград является «маленькой Россией». Страны связывает прочное братство, которое формировалось на протяжении нескольких веков. Вице-премьер призвал принять это как данность, если кого-то не устраивает такой расклад.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Сербия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров