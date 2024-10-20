«Сербии бы не было»: Вулин объяснил дружбу Белграда и Москвы

Белград не присоединится к антироссийским санкциям, которые ввели страны ЕС и США, пока Александр Вучич находится во главе государства. Такое заявление сделал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы не присоединимся, не станем частью антирусской истерики, не будем запрещать русским говорить на их языке, не перестанем учить в наших учебниках российскую историю, нашу историю, читать лучших писателей на планете — Достоевского или Толстого», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Вулина, невозможно принять существование цивилизации без России. Поэтому Сербия сделает всё, чтобы сохранить военный нейтралитет и дружбу с РФ, а также не станет входить в НАТО.

«Если бы Россия все эти века не побеждала — не было бы Сербии. Если Россия в этом конфликте мирового масштаба проиграет, Сербии придётся туго. У нас общее прошлое, но и в будущем мы также видим нас вместе», — заявил Вулин.