Фицо хочет приехать в Москву на Парад Победы 9 мая
Парад Победы 9 мая в Москве в 2024 году. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
«Я буду очень рад. Я почту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг», — сказал он телеведущей Ольге Скабеевой в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Ранее Роберт Фицо уже заявлял, что приедет на Парад Победы в Москву в 2025 году. Политик подчеркнул, что не позволит забыть о том, что «свобода пришла с востока».