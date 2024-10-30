Фицо хочет приехать в Москву на Парад Победы 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

«Я буду очень рад. Я почту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг», — сказал он телеведущей Ольге Скабеевой в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».