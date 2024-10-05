«Свобода пришла с востока»: Премьер Словакии напомнил, кто изгнал фашистов из Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву в 2025 году на 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Политик подчеркнул, что не позволит забыть о том, что «свобода пришла с востока».

«Я спрашиваю, кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит? Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать?», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» на словацком ТВ.