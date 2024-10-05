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5 октября, 14:07

«Свобода пришла с востока»: Премьер Словакии напомнил, кто изгнал фашистов из Европы

Премьер Словакии Фицо приедет в РФ на 80-ю годовщину окончания Второй мировой

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву в 2025 году на 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Политик подчеркнул, что не позволит забыть о том, что «свобода пришла с востока».

«Я спрашиваю, кто остановит меня в следующем году, когда будет 80-летие окончания Второй мировой войны, чтобы я не ехал на мирную демонстрацию в Москву? Кто меня остановит? Я думаю, что поеду, почему я не должен ехать?», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» на словацком ТВ.

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Ранее Роберт Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей после совершённого на него 15 мая покушения. Политик, к слову, неоднократно выступал против военной помощи Украине со стороны Запада. Кроме того, он не поддерживает членство Незалежной в НАТО. На фоне смелых заявлений весной Фицо пытались убить, а недавно ему прислали конверт с пулей.

Никита Никонов
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