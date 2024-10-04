Премьер Словакии Фицо заявил о желании наладить отношения Европы и России
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Евросоюз нуждается в хороших отношениях с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам политика, он сделает всё, чтобы наладить разрушенные связи.
«Если война кончится во время мандата этого правительства, то я сделаю всё для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю всё потому, что Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз», — сказал Фицо на пресс-конференции в четверг.
Лидер словацкого правительства отметил, что его слова о невозможности военного решения конфликта находят поддержку у многих политиков. Сегодня они говорят, что Украине придётся пойти на компромисс.
Недавно венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что скоро все государства Евросоюза станут призывать к мирным переговорам по украинскому кризису. Он добавил, что Запад неправильно оценил стратегию, когда решил поддерживать Киев деньгами и оружием.