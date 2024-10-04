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4 октября, 12:52

Премьер Словакии Фицо заявил о желании наладить отношения Европы и России

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз нуждается в хороших отношениях с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам политика, он сделает всё, чтобы наладить разрушенные связи.

«Если война кончится во время мандата этого правительства, то я сделаю всё для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю всё потому, что Европейскому союзу нужна Россия, а России нужен, конечно, Европейский союз», — сказал Фицо на пресс-конференции в четверг.

Лидер словацкого правительства отметил, что его слова о невозможности военного решения конфликта находят поддержку у многих политиков. Сегодня они говорят, что Украине придётся пойти на компромисс.

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Николай Рюмин
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