Пережившему покушение премьеру Словакии прислали пулю
Канцелярия словацкого премьера Фицо получила конверт с пулей
Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa
Канцелярия правительства Словакии получила конверт на имя премьер-министра страны Роберта Фицо. Внутри него лежала пуля. Об этом сообщил портал Plus 7 dní.
«Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники наткнулись на конверт, который привлёк их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», — сказано в материале.
Теперь расследованием инцидента займётся полиция.
Напомним, что покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая, когда словацкий премьер завершил выездное заседание в городе Гандлова. Нападавшего быстро задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Политику удалось выжить после нескольких операций. Уже 8 июля он вернулся к исполнению своих обязанностей. Фицо сообщил, что не будет предпринимать никаких юридических шагов против Цинтулы.