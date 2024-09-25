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25 сентября, 10:00

Пережившему покушение премьеру Словакии прислали пулю

Канцелярия словацкого премьера Фицо получила конверт с пулей

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa

Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / AP / Radovan Stoklasa

Канцелярия правительства Словакии получила конверт на имя премьер-министра страны Роберта Фицо. Внутри него лежала пуля. Об этом сообщил портал Plus 7 dní.

«Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники наткнулись на конверт, который привлёк их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», — сказано в материале.

Теперь расследованием инцидента займётся полиция.

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Напомним, что покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая, когда словацкий премьер завершил выездное заседание в городе Гандлова. Нападавшего быстро задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Политику удалось выжить после нескольких операций. Уже 8 июля он вернулся к исполнению своих обязанностей. Фицо сообщил, что не будет предпринимать никаких юридических шагов против Цинтулы.

Владимир Озеров
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