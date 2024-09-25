Пережившему покушение премьеру Словакии прислали пулю

Канцелярия правительства Словакии получила конверт на имя премьер-министра страны Роберта Фицо. Внутри него лежала пуля. Об этом сообщил портал Plus 7 dní.

«Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники наткнулись на конверт, который привлёк их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», — сказано в материале.