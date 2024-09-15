Лукашенко надеется скоро принять в Минске премьера Словакии вслед за рядом важных визитёров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил премьер-министру Словакии Роберту Фицо поздравления с 60-летием и выразил надежду скоро принять его в Белоруссии. Телеграмму опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.

«Выражаю слова благодарности за добрые пожелания по случаю моего юбилея и в свою очередь сердечно поздравляю Вас с 60-летием. В Белоруссии знают и ценят целеустремленность и энергию, с которыми Вы много лет отстаиваете интересы своей страны», — обратился Лукашенко к коллеге.

Он высоко оценил принципиальность и стремление Фицо идти вперёд, умение сплотить единомышленников, прямо и открыто высказывать своё мнение. Белорусский лидер считает их важными качествами настоящего государственного деятеля. Он также поблагодарил словацкого коллегу за тёплый приём и гостеприимность, оказанные белорусской делегации во время празднования 80-летия Словацкого национального восстания.

«Надеюсь на личную встречу в ближайшее время для подробного обсуждения общих тем. Буду рад приветствовать Вас на белорусской земле», — заключил Лукашенко.