Лукашенко надеется скоро принять в Минске премьера Словакии вслед за рядом важных визитёров
Лукашенко надеется скоро принять премьера Словакии Роберта Фицо в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил премьер-министру Словакии Роберту Фицо поздравления с 60-летием и выразил надежду скоро принять его в Белоруссии. Телеграмму опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.
«Выражаю слова благодарности за добрые пожелания по случаю моего юбилея и в свою очередь сердечно поздравляю Вас с 60-летием. В Белоруссии знают и ценят целеустремленность и энергию, с которыми Вы много лет отстаиваете интересы своей страны», — обратился Лукашенко к коллеге.
Он высоко оценил принципиальность и стремление Фицо идти вперёд, умение сплотить единомышленников, прямо и открыто высказывать своё мнение. Белорусский лидер считает их важными качествами настоящего государственного деятеля. Он также поблагодарил словацкого коллегу за тёплый приём и гостеприимность, оказанные белорусской делегации во время празднования 80-летия Словацкого национального восстания.
«Надеюсь на личную встречу в ближайшее время для подробного обсуждения общих тем. Буду рад приветствовать Вас на белорусской земле», — заключил Лукашенко.
Это встреча станет очередной в череде важных переговоров главы Белоруссии за последние недели. Двумя днями ранее, 13 сентября, Лукашенко встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбаром Ахмадианом. 9 сентября он принял в Минске министра общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанга. 5 сентября президент Белоруссии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Се Сяоюном, а 22 августа – с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. С коллегой по телефону переговорил и президент России Владимир Путин.