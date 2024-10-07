Фицо предложил ударить по Брюсселю в ответ на призывы атаковать Россию
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил рассмотреть возможность нанесения ракетного удара по Брюсселю. Таким образом он отреагировал на призывы европейских политиков разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для нападений на Россию. Запись с его заявлением появилась на канале SMER в YouTube.
«Некоторые депутаты Европейского парламента с лёгкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней и большой дальности. Вообразим, что одна такая ракета могла бы ударить по нескольким фонтанам в Брюсселе? Чтобы они поняли, о чем вообще идёт речь», — заявил премьер-министр.
А ранее Роберт Фицо заявил, что Европа нуждается в хороших отношениях с Россией. Словацкий премьер-министр пообещал сделать всё возможное, чтобы наладить разрушенные связи. Кроме того, он заявлял, что Запад стремится продолжить украинский конфликт, чтобы ослабить Россию. Он уточнил, что страны альянса хотят продолжать военные действия с целью «поставить русских на колени».
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis