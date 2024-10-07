Фицо предложил ударить по Брюсселю в ответ на призывы атаковать Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил рассмотреть возможность нанесения ракетного удара по Брюсселю. Таким образом он отреагировал на призывы европейских политиков разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для нападений на Россию. Запись с его заявлением появилась на канале SMER в YouTube.

«Некоторые депутаты Европейского парламента с лёгкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней и большой дальности. Вообразим, что одна такая ракета могла бы ударить по нескольким фонтанам в Брюсселе? Чтобы они поняли, о чем вообще идёт речь», — заявил премьер-министр.