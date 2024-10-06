Фицо уточнил, что Запад хочет продолжать украинский конфликт с целью «поставить русских на колени». По его словам, ситуацию в Незалежной необходимо немедленно урегулировать мирным путём и заключить соответствующие соглашения. Словацкий премьер уверен, что конфликт не может быть решён военными средствами, а дальнейшее обострение приведёт только к многочисленным жертвам.