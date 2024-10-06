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6 октября, 14:11

Фицо раскрыл истинную причину западной поддержки Киева: «Поставить Россию на колени»

Фицо: Запад хочет продолжения конфликта на Украине с целью ослабления России

Запад стремится продолжить украинский конфликт, чтобы ослабить Россию. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Запад желает войны на Украине», — приводит слова политика новостной портал Pravda.

Фицо уточнил, что Запад хочет продолжать украинский конфликт с целью «поставить русских на колени». По его словам, ситуацию в Незалежной необходимо немедленно урегулировать мирным путём и заключить соответствующие соглашения. Словацкий премьер уверен, что конфликт не может быть решён военными средствами, а дальнейшее обострение приведёт только к многочисленным жертвам.

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А ранее Роберт Фицо заявил, что Европа нуждается в хороших отношениях с Россией. Словацкий премьер-министр пообещал сделать всё возможное, чтобы наладить разрушенные связи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дарья Нарыкова
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