Фицо раскрыл истинную причину западной поддержки Киева: «Поставить Россию на колени»
Фицо: Запад хочет продолжения конфликта на Украине с целью ослабления России
Запад стремится продолжить украинский конфликт, чтобы ослабить Россию. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Запад желает войны на Украине», — приводит слова политика новостной портал Pravda.
Фицо уточнил, что Запад хочет продолжать украинский конфликт с целью «поставить русских на колени». По его словам, ситуацию в Незалежной необходимо немедленно урегулировать мирным путём и заключить соответствующие соглашения. Словацкий премьер уверен, что конфликт не может быть решён военными средствами, а дальнейшее обострение приведёт только к многочисленным жертвам.
А ранее Роберт Фицо заявил, что Европа нуждается в хороших отношениях с Россией. Словацкий премьер-министр пообещал сделать всё возможное, чтобы наладить разрушенные связи.
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