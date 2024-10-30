В Кремле рассказали, будут ли приглашать мировых лидеров на Парад Победы в Москве
Песков: Мировых лидеров пригласят в Москву на празднование 80-летия Победы
Москва намерена пригласить на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году мировых лидеров. Речь идёт не только о главах стран СНГ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По мере приближения к празднику мы, разумеется, проинформируем вас о том, кто это. Приглашается очень много глав государств», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Он добавил, что 9 мая в российской столице будут рады всем, кто захочет приехать на празднование.
А ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на Парад Победы 9 мая. Он подчеркнул, что это «его личный долг». Также политик выразил готовность к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле прокомментировали его слова.
Life.ru