В Кремле рассказали, будут ли приглашать мировых лидеров на Парад Победы в Москве

Москва намерена пригласить на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году мировых лидеров. Речь идёт не только о главах стран СНГ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По мере приближения к празднику мы, разумеется, проинформируем вас о том, кто это. Приглашается очень много глав государств», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.