В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Фицо
Песков: Пока нет конкретных планов по встрече Путина и Фицо
Пока нет конкретных планов контактов президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конкретных планов нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что Путин открыт к любым контактам с мировыми лидерами. Это неоднократно подтверждалось, в том числе и на недавней пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Напомним, ранее Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с Путиным. Политик напомнил, что неоднократно встречался с российским лидером, даже во время его премьерства.
ТАСС / EPA