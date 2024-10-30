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30 октября, 10:01

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Фицо

Песков: Пока нет конкретных планов по встрече Путина и Фицо

Пока нет конкретных планов контактов президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конкретных планов нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что Путин открыт к любым контактам с мировыми лидерами. Это неоднократно подтверждалось, в том числе и на недавней пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

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Напомним, ранее Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с Путиным. Политик напомнил, что неоднократно встречался с российским лидером, даже во время его премьерства.

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ТАСС / EPA

Александр Юнашев
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