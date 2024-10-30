В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Фицо

Пока нет конкретных планов контактов президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Путин открыт к любым контактам с мировыми лидерами. Это неоднократно подтверждалось, в том числе и на недавней пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.