Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.
«В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», — отметил он в интервью для программы «60 минут», показанном в эфире телеканала «Россия-1».
Фицо напомнил, что неоднократно встречался с Путиным, даже во время его премьерства.
А ранее Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он уже не первый раз говорит о визите, подчёркивая, что не позволит забыть о том, что «свобода пришла с востока».