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30 октября, 09:50

Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС/Михаил Метцель/ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

«В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», — отметил он в интервью для программы «60 минут», показанном в эфире телеканала «Россия-1».

Фицо напомнил, что неоднократно встречался с Путиным, даже во время его премьерства.

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А ранее Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он уже не первый раз говорит о визите, подчёркивая, что не позволит забыть о том, что «свобода пришла с востока».

Александра Вишнякова
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