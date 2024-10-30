Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что без колебаний готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

«В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», — отметил он в интервью для программы «60 минут», показанном в эфире телеканала «Россия-1».