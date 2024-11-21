Вучич назвал ненормальными неверящих в решительность Путина любым оружием защитить РФ
Вучич: Путин станет защищать Россию всем доступным оружием
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Рассуждать, что президент РФ Владимир Путин не станет защищать Россию всеми доступными видами оружия и обвинять его в блефе могут только «ненормальные» и те, кто не знает его. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо.
«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит всё виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные», — заявил политик.
Вучич добавил, что хорошо знаком с российским лидером и рекомендует всем прислушаться к словам Путина. Он считает, что только мирное решение конфликтов спасёт мир от катастрофы.
Недавно Вооружённые силы Украины задействовали ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории, однако британские власти, которые их поставили Киеву, отказались давать комментарии на этот счёт. Сутками ранее Киев также воспользовался оружейным карт-бланшем из США, атаковав РФ ракетами ATACMS.