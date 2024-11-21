Вучич назвал ненормальными неверящих в решительность Путина любым оружием защитить РФ

Рассуждать, что президент РФ Владимир Путин не станет защищать Россию всеми доступными видами оружия и обвинять его в блефе могут только «ненормальные» и те, кто не знает его. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо.

«Если думаете, что можно наносить удары по любым целям в России и это останется без ответа, и Путин не применит всё виды орудий и оружия, которые ему потребуются, которые он посчитает нужными, вы или его не знаете, или вы ненормальные», — заявил политик.