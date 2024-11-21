Воздушные силы Украины подтверждают удар российской МБР
Воздушные силы Украины подтверждают информацию о запуске Вооружёнными силами РФ межконтинентальной баллистической ракеты. Также там заявили, что сбить МБР не удалось.
По данным украинских ВС, ракета якобы была запущена из Астраханской области — там находится полигон «Капустин Яр». Также был зафиксирован запуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 «Кинжал» и семи крылатых ракет Х-101.
Напомним, украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не коментировала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире. Владимир Зеленский вслед за украинскими СМИ тоже заявил, что Россия ударила по Днепропетровску МБР.
УНИАН