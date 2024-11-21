Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 12:56

Воздушные силы Украины подтверждают удар российской МБР

Воздушные силы Украины подтверждают информацию о запуске Вооружёнными силами РФ межконтинентальной баллистической ракеты. Также там заявили, что сбить МБР не удалось.

По данным украинских ВС, ракета якобы была запущена из Астраханской области — там находится полигон «Капустин Яр». Также был зафиксирован запуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 «Кинжал» и семи крылатых ракет Х-101.

«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине
«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине

Напомним, украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не коментировала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире. Владимир Зеленский вслед за украинскими СМИ тоже заявил, что Россия ударила по Днепропетровску МБР.

Обложка ©

УНИАН

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar