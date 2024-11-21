Воздушные силы Украины подтверждают удар российской МБР

Воздушные силы Украины подтверждают информацию о запуске Вооружёнными силами РФ межконтинентальной баллистической ракеты. Также там заявили, что сбить МБР не удалось.

По данным украинских ВС, ракета якобы была запущена из Астраханской области — там находится полигон «Капустин Яр». Также был зафиксирован запуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 «Кинжал» и семи крылатых ракет Х-101.