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27 ноября, 12:01

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетит в Москву на празднование 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото © EPA / ANDREJ CUKIC

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото © EPA / ANDREJ CUKIC

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Как глава правительства Словакии, я с особым интересом намерен участвовать в торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве», — написал он.

Фицо отметил, что с удовольствием принял это приглашение. В начале октября он заявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, добавив, что не позволит забыть, откуда пришла свобода.

Вучич и Фицо захотели вместе посетить Москву
Вучич и Фицо захотели вместе посетить Москву

Ранее стало известно, что Москва намерена пригласить на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году мировых лидеров. Речь идёт не только о главах стран СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 9 мая в российской столице будут рады всем, кто захочет приехать на празднование.

Марина Фещенко
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