Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетит в Москву на празднование 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Как глава правительства Словакии, я с особым интересом намерен участвовать в торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве», — написал он.

Фицо отметил, что с удовольствием принял это приглашение. В начале октября он заявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, добавив, что не позволит забыть, откуда пришла свобода.