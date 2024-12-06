«Орешник» (ракета)
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6 декабря, 14:00

Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил коллегу из РФ Вадимира Путина разместить новейшие российские системы «Орешник» на территории республики. На встрече с президентом РФ политик отметил обеспокоенность Минска из-за ситуации на западной границе страны.

«Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего «Орешник« были размещены на территории Беларуси. Это бы успокоила бы некоторые умы», — указал глава республики.

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Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, производивший корпусы ракет. Президент РФ Владимир Путин сравнил мощь «Орешника» с метеоритом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Вишнякова
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