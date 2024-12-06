Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил коллегу из РФ Вадимира Путина разместить новейшие российские системы «Орешник» на территории республики. На встрече с президентом РФ политик отметил обеспокоенность Минска из-за ситуации на западной границе страны.

«Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего «Орешник« были размещены на территории Беларуси. Это бы успокоила бы некоторые умы», — указал глава республики.