Глава Роскосмоса обещал сделать «Орешник» настолько мощным, насколько нужно
Роскосмос готов сделать новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» настолько мощной, насколько это нужно Минобороны РФ. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов, отвечая на вопрос об улучшении характеристик этого оружия.
«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделает», — цитирует Борисова ТАСС.
Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, производивший корпусы ракет. Президент РФ Владимир Путин сравнил мощь «Орешника» с метеоритом.
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