Глава Роскосмоса обещал сделать «Орешник» настолько мощным, насколько нужно

Роскосмос готов сделать новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» настолько мощной, насколько это нужно Минобороны РФ. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов, отвечая на вопрос об улучшении характеристик этого оружия.