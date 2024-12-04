«Работайте»: Life.ru узнал у Орешкина, заплатили ли он ракетчикам за «Орешник»
Орешкин ответил на волновавший многих вопрос об «Орешнике»
Корреспондент Life.ru Александр Юнашев поинтересовался у заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина, заплатил ли он разработчикам ракетной системы «Орешник» за продакт-плейсмент. Видео беседы было опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Беседа Юнашева и Орешкина про «Орешник». Видео Telegram / «Юнашев LIVE»
На слова Юнашева о том, что он тоже хотел бы прославить фамилию отца, представитель администрации президента посоветовал ему работать над этим.
«Работайте», — улыбаясь, ответил Орешкин.
Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, он стал целью из-за производства корпусов ракет. Украинские ресурсы показали кадры, предположительно, с обломками «Орешника» после удара. Президент РФ Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у наших военных есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель.
Telegram / «Юнашев LIVE»