«Орешник» (ракета)
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4 декабря, 16:06

«Работайте»: Life.ru узнал у Орешкина, заплатили ли он ракетчикам за «Орешник»

Орешкин ответил на волновавший многих вопрос об «Орешнике»

Корреспондент Life.ru Александр Юнашев поинтересовался у заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина, заплатил ли он разработчикам ракетной системы «Орешник» за продакт-плейсмент. Видео беседы было опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Беседа Юнашева и Орешкина про «Орешник». Видео Telegram / «Юнашев LIVE»

На слова Юнашева о том, что он тоже хотел бы прославить фамилию отца, представитель администрации президента посоветовал ему работать над этим.

«Работайте», — улыбаясь, ответил Орешкин.

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Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, он стал целью из-за производства корпусов ракет. Украинские ресурсы показали кадры, предположительно, с обломками «Орешника» после удара. Президент РФ Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у наших военных есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель.

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Telegram / «Юнашев LIVE»

Александр Юнашев
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