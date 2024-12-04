«Работайте»: Life.ru узнал у Орешкина, заплатили ли он ракетчикам за «Орешник»

Корреспондент Life.ru Александр Юнашев поинтересовался у заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина, заплатил ли он разработчикам ракетной системы «Орешник» за продакт-плейсмент. Видео беседы было опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE» .

На слова Юнашева о том, что он тоже хотел бы прославить фамилию отца, представитель администрации президента посоветовал ему работать над этим.