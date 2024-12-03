Мантуров рассказал Юнашеву, кто придумал название для «Орешника»

Зампреда правительства Денис Мантуров раскрыл журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, кто придумал название для российской ракетной системы «Орешник». Ответ чиновника он опубликовал у себя в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Напомним, что Россия успешно испытала новую среднюю ракету «Орешник» в рамках боевых действий. Атака была направлена на один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске. Путин подчеркнул, что этот шаг стал ответом на решение США разрешить Киеву использовать американские ракеты для ударов по территории России. В Вашингтоне также отметили, что мощный удар «Орешника» по украинскому заводу ознаменовал начало «новой ракетной эры».