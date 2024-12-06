Путин прилетел в Минск и отведал белорусский каравай

Самолёт президента России Владимира Путина совершил посадку в Минске. Российского лидера встретили там караваем. В столице Белоруссии Путин планирует провести переговоры со своим коллегой Александром Лукашенко и принять участие в Высшем госсовете Союзного государства.

Борт Путина встречают в Минске. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Политики обсудят вопросы безопасности, уделив особое внимание укреплению общего оборонного пространства. По итогам планируется подписать между двумя странами договор о гарантиях безопасности Союзного государства.

Также будут приняты решения по формированию рынка электроэнергии и борьбе с незаконным импортом товаров. Визит приурочен к 25-летию договора о создании Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко собираются провести отдельную встречу.

«Запланирована отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой будут обсуждены ключевые темы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы», — сказано в материалах ко встрече.

Ещё одной темой переговоров станет постепенная отмена роуминга между странами и введение комфортных тарифов на услуги связи.

«В Союзном государстве ведётся планомерная работа по отмене роуминга. К утверждению на заседании подготовлено решение о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», — говорится в тексте сообщения.