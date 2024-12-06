Путин прилетел в Минск и отведал белорусский каравай
Путин прибыл в Минск на Высший госсовет Союзного государства
Владимир Путин пробует каравай. Фото © Telegram / Кремль. Новости
Самолёт президента России Владимира Путина совершил посадку в Минске. Российского лидера встретили там караваем. В столице Белоруссии Путин планирует провести переговоры со своим коллегой Александром Лукашенко и принять участие в Высшем госсовете Союзного государства.
Борт Путина встречают в Минске. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Политики обсудят вопросы безопасности, уделив особое внимание укреплению общего оборонного пространства. По итогам планируется подписать между двумя странами договор о гарантиях безопасности Союзного государства.
Также будут приняты решения по формированию рынка электроэнергии и борьбе с незаконным импортом товаров. Визит приурочен к 25-летию договора о создании Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко собираются провести отдельную встречу.
«Запланирована отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой будут обсуждены ключевые темы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы», — сказано в материалах ко встрече.
Ещё одной темой переговоров станет постепенная отмена роуминга между странами и введение комфортных тарифов на услуги связи.
«В Союзном государстве ведётся планомерная работа по отмене роуминга. К утверждению на заседании подготовлено решение о создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», — говорится в тексте сообщения.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин планирует вместе с Александром Лукашенко провести заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Эта встреча будет для российского лидера последней зарубежной поездкой в 2024 году, но не последней встречей с белорусским коллегой.