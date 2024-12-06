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Регион
6 декабря, 10:53

Сбор вопросов к прямой линии с Путиным откроется в ночь на воскресенье

В ночь с субботы на воскресенье (c 7 на 8 декабря) будет открыт сбор вопросов, на которые во время ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии даст ответы президент России Владимир Путин. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов, начнём мы это делать в полночь по соответствующему региону», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в сборе вопросов будут принимать участие ветераны специальной военной операции, которые вернулись с фронта.

Искусственный интеллект впервые задействуют для обработки вопросов к прямой линии с Путиным
Искусственный интеллект впервые задействуют для обработки вопросов к прямой линии с Путиным

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 19 декабря в совмещённом формате. Предыдущая прошла годом ранее 14 декабря. Мероприятие продлилось более четырёх часов.

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Александр Юнашев
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