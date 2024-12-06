Сбор вопросов к прямой линии с Путиным откроется в ночь на воскресенье

В ночь с субботы на воскресенье (c 7 на 8 декабря) будет открыт сбор вопросов, на которые во время ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии даст ответы президент России Владимир Путин. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ночь с субботы на воскресенье мы начинаем сбор вопросов, начнём мы это делать в полночь по соответствующему региону», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в сборе вопросов будут принимать участие ветераны специальной военной операции, которые вернулись с фронта.