Искусственный интеллект впервые задействуют для обработки вопросов к прямой линии с Путиным

В сборе и обработке вопросов к прямой линии президента России Владимира Путин будет впервые использован искусственный интеллект. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

«Из новаций — широко и в прикладном плане весьма эффективно задействуется искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что это действительно уникальная технология.