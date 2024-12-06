Искусственный интеллект впервые задействуют для обработки вопросов к прямой линии с Путиным
Песков: Для обработки вопросов к прямой линии с Путиным впервые используют ИИ
В сборе и обработке вопросов к прямой линии президента России Владимира Путин будет впервые использован искусственный интеллект. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
«Из новаций — широко и в прикладном плане весьма эффективно задействуется искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан», — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что это действительно уникальная технология.
Напомним, ранее стало известно, что совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря. Сбор вопросов начинается в ночь с 7 на 8 декабря.
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