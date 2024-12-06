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6 декабря, 10:33

В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

Песков: Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сказал Песков.

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Путин ответил на обращение к прямой линии с текстом "Не буду за вас голосовать"

В прошлом году прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией президента России Владимира Путина, состоялась 14 декабря. Мероприятие, в ходе которого глава государства ответил на вопросы россиян, длилось более четырёх часов. Посмотрели прямую линию президента более 63% телезрителей.

Александра Вишнякова
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