Путин ответил на обращение к прямой линии с текстом "Не буду за вас голосовать"
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал одно из обращений к прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах. Он заметил, что критику следует воспринимать конструктивно и помнить, что нерешённых проблем в стране сегодня больше, чем решённых.
"Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким — небольшое, но в заключении было написано: "Не буду за вас голосовать". Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешённых проблем у нас гораздо больше, чем решённых", — объяснил Путин.
Он подчеркнул, что властям России очень многое нужно сделать и ни в коем случае не воспринимать болезненно критику. К ней следует относиться как к руководству к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые ещё не решены.
Прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, состоялась 14 декабря. В ходе неё глава государства более четырёх часов отвечал на вопросы россиян. Так, российский лидер отметил хороший запас прочности экономики нашей страны для дальнейшего развития, а также заявил, что ежегодно новые регионы будут получать на восстановление по триллиону рублей. Кроме того, президент обратил внимание на исторически низкую безработицу — 2,9%.