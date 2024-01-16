Путин ответил на обращение к прямой линии с текстом "Не буду за вас голосовать"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал одно из обращений к прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах. Он заметил, что критику следует воспринимать конструктивно и помнить, что нерешённых проблем в стране сегодня больше, чем решённых.

"Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким — небольшое, но в заключении было написано: "Не буду за вас голосовать". Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешённых проблем у нас гораздо больше, чем решённых", — объяснил Путин.