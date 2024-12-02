Путин считает, что внедрение ИИ не приведёт к безработице
Владимир Путин на встрече с молодыми учёными. Фото © Life.ru
Использование искусственного интеллекта в производственных процессах не приведёт к повышению уровня безработицы, считает президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения с молодыми учёными глава государства привёл в пример работу переводчиков. Несмотря на то, что в этой сфере активно внедряется ИИ, люди не остаются без работы.
«Хотя, казалось бы, там замена полная, всё равно люди не остаются без работы. Просто меняется профиль их деятельности. Конечно, какое-то сокращение есть, перепрофилирование есть и будет, но внедрение этих технологий не ведёт к повышению безработицы», — отметил он.
Также в ходе общения с учёными президент РФ призвал внедрять новые технологии, в том числе в направлении ИИ, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы. При этом, как подчеркнул Путин, безработицы в России сегодня практически нет.