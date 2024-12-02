Путин заявил, что безработицы в РФ фактически нет, но есть нехватка рабочих рук
Владимир Путин на встрече с молодыми учёными. Фото © Life.ru
В России практически нет безработицы, однако проблема нехватки рабочей силы остаётся, и решить её можно путём внедрения новых технологий, в том числе в направлении ИИ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.
«У нас минимальная безработица, её фактически нет — 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», — отметил глава государства.
Напомним, ранее президент уже заявлял о практически полном искоренении безработицы в России. Сейчас этот показатель остаётся на рекордно низком уровне. Снижается безработица и среди молодёжи в возрасте до 25 лет — тех россиян, которые в основном пока не имеют опыта работы.