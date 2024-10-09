Путин заявил о практически полном искоренении безработицы в России
Безработица как экономическое явление близка к полному исчезновению в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Напротив, растущее количество рабочих мест привело к дефициту сотрудников, добавил глава государства, открывая по видеосвязи промышленные объекты.
«Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — её практически нет уже», — заверил российский лидер.
По словам Путина, преодолеть новый фактор ограничения экономического роста помогут повышение производительности труда и рост технологической независимости отечественных предприятий.
На фоне настоящего бума экономики РФ недружественные державы Запада продолжают слепо верить в силу своих санкций, разрабатывая всё новые ограничения. А между тем внутри Евросоюза происходят исторические изменения: к власти приходят противники рестрикций, а антироссийская агрессия начинает считаться моветоном.
Life.ru