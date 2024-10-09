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9 октября, 18:27

Путин заявил о практически полном искоренении безработицы в России

Безработица как экономическое явление близка к полному исчезновению в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Напротив, растущее количество рабочих мест привело к дефициту сотрудников, добавил глава государства, открывая по видеосвязи промышленные объекты.

«Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — её практически нет уже», — заверил российский лидер.

По словам Путина, преодолеть новый фактор ограничения экономического роста помогут повышение производительности труда и рост технологической независимости отечественных предприятий.

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На фоне настоящего бума экономики РФ недружественные державы Запада продолжают слепо верить в силу своих санкций, разрабатывая всё новые ограничения. А между тем внутри Евросоюза происходят исторические изменения: к власти приходят противники рестрикций, а антироссийская агрессия начинает считаться моветоном.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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