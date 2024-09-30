На выборах в Австрии одержала победу выступающая против антироссийских санкций партия

«Австрийская партия свободы», выступающая против антироссийских санкций, одержала победу на парламентских выборах, получив 28,8% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает телеканал ORF.

На втором месте расположилась правящая «Австрийская народная партия», набравшая 26,3%. Впервые в своей истории на третью позицию вышла «Социал-демократическая партия Австрии», получившая 21,1%.

Четвёртое место заняла «Новая Австрия — Либеральный форум» с 9,2% голосов, а «Зелёные», входящие в действующую правящую коалицию, расположились на пятом месте с 8,3%.