На выборах в Австрии одержала победу выступающая против антироссийских санкций партия
«Австрийская партия свободы» победила на парламентских выборах с 28,8% голосов
«Австрийская партия свободы», выступающая против антироссийских санкций, одержала победу на парламентских выборах, получив 28,8% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает телеканал ORF.
На втором месте расположилась правящая «Австрийская народная партия», набравшая 26,3%. Впервые в своей истории на третью позицию вышла «Социал-демократическая партия Австрии», получившая 21,1%.
Четвёртое место заняла «Новая Австрия — Либеральный форум» с 9,2% голосов, а «Зелёные», входящие в действующую правящую коалицию, расположились на пятом месте с 8,3%.
Ранее австрийская «Пивная партия» не смогла пройти в парламент с 2,1% голосов. Партия впервые принимала участие в выборах и не смогла преодолеть необходимый порог в 4%, вследствие чего не сможет занять места в новом составе парламента.
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