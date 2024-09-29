Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на парламентских выборах

Глава «Австрийской партии свободы» (АПС) Кристиан Хафенекер рекомендовал канцлеру Карлу Нехаммеру уйти в отставку на фоне провала на парламентских выборах. Он назвал «историческим поражением» итоги предварительного голосования для «Австрийской народной партии» (АНП), которую возглавляет Нехаммер.

«Когда человек терпит такое историческое поражение, есть только один выход», — заявил Хафенекер в разговоре с журналистами, комментируя предварительные результаты голосования.

В свою очередь Нехаммер признал поражение своей партии на выборах. Канцлер заявил, что АНП, входящей в коалиционное правительство с «Зелёными», не удалось занять первое место.