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25 сентября, 09:33

«Зелёные» уходят в отставку в полном составе после фиаско на выборах в ФРГ

Федеральное правление немецкой партии «Союз-90/Зелёные» решило отойти от дел. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источник.

По данным издания, причиной этому стало фиаско «Зелёных» на выборах в ландтаг (региональный парламент). К примеру, в Бранденбурге и Тюрингии партия не смогла перешагнуть пятипроцентный барьер, а в Саксонии получила лишь 5,1% голосов.

«Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в Тюрингии
«Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в Тюрингии

На выборах в ФРГ победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии». Life.ru в своём материале рассказал, какие изменения после этого ждут Германию и как теперь страна будет действовать на мировой арене.

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Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Владимир Озеров
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