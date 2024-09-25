«Зелёные» уходят в отставку в полном составе после фиаско на выборах в ФРГ

Федеральное правление немецкой партии «Союз-90/Зелёные» решило отойти от дел. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источник.

По данным издания, причиной этому стало фиаско «Зелёных» на выборах в ландтаг (региональный парламент). К примеру, в Бранденбурге и Тюрингии партия не смогла перешагнуть пятипроцентный барьер, а в Саксонии получила лишь 5,1% голосов.