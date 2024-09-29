На выборах в Австрии лидирует выступающая против антироссийских санкций партия

Выступающая против антироссийских санкций «Австрийская партия свободы» (АПС) во главе с Гербертом Киклем лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает австрийский телеканал ORF, ссылаясь на экзитполы.

Избирательные участки в стране уже закрылись. Согласно предварительным подсчётам, партия Кикля набирает 29,1% голосов. «Австрийская народная партия» нынешнего канцлера Карла Нехаммера занимает второе место с 26,3%. Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9% голосов. «Зелёные», входящие сейчас в правительственную коалицию, пока получили лишь 8,7% голосов.