На выборах в Австрии лидирует выступающая против антироссийских санкций партия
«Австрийская партия свободы» с 29,1% голосов лидирует на парламентских выборах
Выступающая против антироссийских санкций «Австрийская партия свободы» (АПС) во главе с Гербертом Киклем лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает австрийский телеканал ORF, ссылаясь на экзитполы.
Избирательные участки в стране уже закрылись. Согласно предварительным подсчётам, партия Кикля набирает 29,1% голосов. «Австрийская народная партия» нынешнего канцлера Карла Нехаммера занимает второе место с 26,3%. Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9% голосов. «Зелёные», входящие сейчас в правительственную коалицию, пока получили лишь 8,7% голосов.
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