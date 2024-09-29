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29 сентября, 16:30

На выборах в Австрии лидирует выступающая против антироссийских санкций партия

«Австрийская партия свободы» с 29,1% голосов лидирует на парламентских выборах

Выступающая против антироссийских санкций «Австрийская партия свободы» (АПС) во главе с Гербертом Киклем лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает австрийский телеканал ORF, ссылаясь на экзитполы.

Избирательные участки в стране уже закрылись. Согласно предварительным подсчётам, партия Кикля набирает 29,1% голосов. «Австрийская народная партия» нынешнего канцлера Карла Нехаммера занимает второе место с 26,3%. Третьей следует Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 20,9% голосов. «Зелёные», входящие сейчас в правительственную коалицию, пока получили лишь 8,7% голосов.

А ранее сообщалось, что на выборах в ФРГ победу одержала правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Life.ru объяснял, какие изменения после этого ждут страну и как она теперь будет действовать на мировой арене.

«Зелёные» уходят в отставку в полном составе после фиаско на выборах в ФРГ
«Зелёные» уходят в отставку в полном составе после фиаско на выборах в ФРГ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ElenaZet

Наталья Демьянова
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