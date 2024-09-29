На выборах в Австрии «Пивная партия» получила 2,1%
ORF: Австрийская «Пивная партия» не смогла пройти в парламент с 2,1% голосов
В результате выборов в парламент Австрии, «Пивная партия», впервые принявшая участие в голосовании, набрала 2,1% голосов. Телеканал ORF сообщил, что этот результат не позволяет политсиле преодолеть необходимый порог в 4%, вследствие чего она не сможет занять места в новом составе парламента.
Согласно предварительным подсчётам, максимальная погрешность прогнозов может составлять ±1,6%. При этом явка избирателей составила 78%. Выборы определят, как в дальнейшем распределятся места в национальном совете на ближайшие пять лет, какие коалиционные варианты могут быть сформированы, а также кто займет кресло канцлера: останется ли канцлер Карл Нехаммер на своём посту или его заменит новый кандидат.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей партии на парламентских выборах. Глава «Австрийской партии свободы» Кристиан Хафенекер назвал результаты предварительного голосования «историческим поражением» для «Австрийской народной партии» (АНП), которую возглавляет Нехаммер, и рекомендовал ему уйти в отставку.
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