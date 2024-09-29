На выборах в Австрии «Пивная партия» получила 2,1%

В результате выборов в парламент Австрии, «Пивная партия», впервые принявшая участие в голосовании, набрала 2,1% голосов. Телеканал ORF сообщил , что этот результат не позволяет политсиле преодолеть необходимый порог в 4%, вследствие чего она не сможет занять места в новом составе парламента.

Согласно предварительным подсчётам, максимальная погрешность прогнозов может составлять ±1,6%. При этом явка избирателей составила 78%. Выборы определят, как в дальнейшем распределятся места в национальном совете на ближайшие пять лет, какие коалиционные варианты могут быть сформированы, а также кто займет кресло канцлера: останется ли канцлер Карл Нехаммер на своём посту или его заменит новый кандидат.