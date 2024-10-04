ФОМ: 79% граждан России положительно оценивают работу Владимира Путина
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Почти 80% жителей России положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Данные об отношении граждан приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провёл опрос среди полутора тысяч человек.
Так, 79% респондентов отметили качественную работу президента, ещё 77% граждан доверяют Путину. Также у опрошенных была возможность оценить труд премьер-министра Михаила Мишустина — положительную оценку дали 57% наших сограждан.
При гипотетических выборах в Госдуму 43% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», ещё 10% — за ЛДПР, а 7% — за КПРФ.
Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на его день рождения. Представитель Кремля заявил, что глава государства отметит праздник на рабочем месте.