ФОМ: 79% граждан России положительно оценивают работу Владимира Путина

Почти 80% жителей России положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Данные об отношении граждан приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провёл опрос среди полутора тысяч человек.

Так, 79% респондентов отметили качественную работу президента, ещё 77% граждан доверяют Путину. Также у опрошенных была возможность оценить труд премьер-министра Михаила Мишустина — положительную оценку дали 57% наших сограждан.

При гипотетических выборах в Госдуму 43% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», ещё 10% — за ЛДПР, а 7% — за КПРФ.