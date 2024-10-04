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4 октября, 09:59

В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20

Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро пока не принято

Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 («Большая двадцатка») в бразильский Рио-де-Жанейро пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается поездки на этот саммит, то решение пока не принято», — заявил представитель Кремля.

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Напомним, саммит G20 пройдёт 18-19 ноября в Рио. Бразилия признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест главы России. Однако местные власти предоставили гарантии, что наш президент сможет беспрепятственно приехать на мероприятие. В Кремле не стали утвердительно отвечать о визите Путина, сообщив, что вопрос ещё прорабатывается.

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Shutterstock / FOTODOM / Gil Corzo

Александр Юнашев
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