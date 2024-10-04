В Кремле ответили на вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20

Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 («Большая двадцатка») в бразильский Рио-де-Жанейро пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается поездки на этот саммит, то решение пока не принято», — заявил представитель Кремля.